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Sakarya'da hava fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı
Sakarya'daki hava fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili fabrika müdürü, iki ustabaşı ve bir iş güvenliği uzmanı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Türkiye ve dünyada gün boyu gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşam ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar, Covid-19 gibi hastalıkların artışından, hayvansal proteine olan yüksek talebini, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamalarını ve iklim değişikliğini sorumlu tuttu.
BM uzmanlarına göre, ihmal edilen zoonotik hastalıklar yılda iki milyon kişiyi öldürüyor.
Covid-19'un iki yılda dünya ekonomisine 9 trilyon dolara mal olması bekleniyor.
Ebola, Batı Nil virüsü ve Sars'ın hepsi, hayvanlarda başlayıp, insanlara sıçrayan hastalıklar.
Ancak insanlara sıçrama otomatik olmuyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı raporagöre, bu sıçramanın ardındaki neden arazi tahribatı, vahşi yaşamın sömürülmesi, kaynak çıkarımı ve iklim değişikliği gibi yollarla doğal çevrenin bozulması. Bu şekilde, hayvanlar ve insanların etkileşim yolları değişiyor.
İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü
İspanya'da koronavirüse karşı bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada nüfusun sadece yüzde 5,2'sinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.
Bir insanın kanında antikorun tespit edilmesi Covid-19 hastalığına yakalandığını ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor.
Tıp dergisi Lancet'de yayımlanan bu araştırmanın sonucu nüfusun önemli bir kesiminin koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi ile oluşması beklenen sürü bağışıklığı kavramından bu durumda söz edilemeyeceğini gösteriyor.
Reuters haber ajansında yer alan habere göre İspanya'da son üç ayda 70 bin kişiye test uygulandı ve virüsün ne kadar yayıldığı konusunda mayıs ayındakinde çok da farklı bir oran elde edilmedi.
İspanya'nın Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen virüsün yaygın olduğu bölgelerde bile nüfusun büyük bir kesiminin koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmediği belirtiliyor.
Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı
Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Valiliği de Hendek ilçesindeki patlamayla ilgili açıklamasında ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.
Açıklamada şu ifadeler var:
“Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşlımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise araındığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7’nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
Fabrika müdürü, iki usta başı ve iş güvenliği uzmanı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sanıklar, mahkemenin tutuklanması kararı üzerine cezaevine gönderildi.