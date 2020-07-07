Sakarya'da hava fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı

Getty Images Copyright: Getty Images

İspanya'da koronavirüse karşı bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada nüfusun sadece yüzde 5,2'sinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

Bir insanın kanında antikorun tespit edilmesi Covid-19 hastalığına yakalandığını ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor.

Tıp dergisi Lancet'de yayımlanan bu araştırmanın sonucu nüfusun önemli bir kesiminin koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi ile oluşması beklenen sürü bağışıklığı kavramından bu durumda söz edilemeyeceğini gösteriyor.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre İspanya'da son üç ayda 70 bin kişiye test uygulandı ve virüsün ne kadar yayıldığı konusunda mayıs ayındakinde çok da farklı bir oran elde edilmedi.

İspanya'nın Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen virüsün yaygın olduğu bölgelerde bile nüfusun büyük bir kesiminin koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmediği belirtiliyor.