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İmamoğlu, Kanal İstanbul’un uygulama imar planına itiraza hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak yeni şehrin uygulama imar planlarına yarın itiraz edeceklerini açıkladı. İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunu görüşmek üzere tüm siyasi parti liderlerinden de randevu talep ettiğini söyledi. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. İmamoğlu, Kanal İstanbul’un uygulama imar planına itiraza hazırlanıyor

    Ekrem İmamoğlu
    Copyright: Getty Images

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak yeni şehrin uygulama imar planlarına yarın itiraz edeceklerini açıkladı.

    Cumhuriyet gazetesine bir mülakat veren İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunu görüşmek üzere tüm siyasi parti liderlerinden de randevu talep ettiğini söyledi.

    Quote Message: Burada usulsüz bir şekilde çıkar elde etme söz konusu. Niçin bu insanlar, 30 milyon metrekareyi son 8-9 yılda satın aldılar? Neden Katar’daki iş insanları birden tarım bölgelerine ilgi gösterdi? Bütün bunların sorgulanması adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buna itiraz etmeli... Bence bu beladan kurtulmak İstanbul’un geleceğini kurtarmaktır.”
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