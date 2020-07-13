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İmamoğlu, Kanal İstanbul’un uygulama imar planına itiraza hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak yeni şehrin uygulama imar planlarına yarın itiraz edeceklerini açıkladı. İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunu görüşmek üzere tüm siyasi parti liderlerinden de randevu talep ettiğini söyledi. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İmamoğlu, Kanal İstanbul’un uygulama imar planına itiraza hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak yeni şehrin uygulama imar planlarına yarın itiraz edeceklerini açıkladı.
Cumhuriyet gazetesine bir mülakat veren İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunu görüşmek üzere tüm siyasi parti liderlerinden de randevu talep ettiğini söyledi.