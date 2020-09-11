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Koronavirüs: Türkiye'de 11 Eylül'de 1671 yeni vaka tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle ilgili olarak, 81 il valiliğine koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Günün önemli gelişmeleri Canlı Anlatım sayfamızda.
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İstanbul'da yeni salgın önlemleri: Açık alanlarda konser ve gösteriler yasaklandı
İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan duyuruda, koronavirüs salgını kapsamında kentte yeni önlemler alındığı bildirildi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında, “Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12 Eylül itibariyle hiçbir surette müsaade edilmeyecektir” kararı alındı.
Ayrıca, Valilik tarafından alınan kararla deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere de izin verilmeyeceği duyuruldu.
Valilik tarafından daha sonra yapılan açıklamada, kararın 14 Eylül Pazartesi günü itibariyle geçerli olacağı duyuruldu.
Koronavirüs: İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine çıktı
İngiltere’de koronavirüs salgınında artış yaşanıyor. Hükümetin son açıkladığı R sayısı verileri de bunu gösteriyor.
İngiltere’de açıklanan son verilere göre R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı) 1 ile 1,2 arasında. Bu da salgının giderek büyüdüğü anlamına geliyor.
Ancak virüs, Birleşik Krallık'ta salgının Nisan ayındaki zirvesine göre hala çok daha düşük seviyelerde.
Pazartesi gününden itibaren İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da 6 kişiden fazla insanın dışarıda sosyalleşmesine izin verilmeyecek.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun tıbbi direktörü Yvonne Doyle, yaşlı insanlarda meydana gelen enfeksiyonlarda endişe verici belirtiler olduğunu söyledi. Doyle, insanları sosyal mesafe kurallarına uymaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve kapalı alanlarda maske takmaları konusunda uyardı.
Vakalardaki artışla beraber son olarak Birmingham’da da yeni kısıtlamalar getirilecek.
Artış 18-24 yaş grubunda daha fazla
Topluluk düzeyinde üç yeni veri kaynağından biri olan, 150 binden fazla gönüllünün katıldığı REACT çalışması, Ağustos sonu ve Eylül başında virüsün bulaşma hızının arttığını tespit etti.
Araştırma, İngiltere genelinde, özellikle de kuzey doğu, kuzey batı ve Yorkshire'da enfeksiyon seviyelerinin yükseldiğini ortaya koydu.
65 yaşına kadar tüm yaş gruplarında pozitif vakalarda artış görülürken, en yüksek artış oranı 18-24 yaş grubunda oldu.
Imperial College London'daki çalışmanın yöneticisi Prof. Paul Elliott, verilerin İngiltere genelinde vakaların hızla arttığını ve sadece sağlık çalışanlarında yoğunlaşmadığını söyledi.
Vaka sayılarındaki artışın artan test kapasitesindeki bir sonucun olmadığını dile getiren Elliott, “Gördüğümüz şey toplumdaki salgının kanıtı” dedi.
Sosyal mesafe uyarısı
Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS), Eylül ayının ilk haftasında İngiltere'de 39 bin 700 yeni vakanın yaşandığını söylüyor. Bu sayı önceki haftaya göre 11 bin daha fazla.
ONS’nin verileri, semptomları olsun ya da olmasın insanların evlerinde gerçekleştirilen testlere dayanıyor.
Oxford Üniversitesi'nden Prof James Naismith, “Ne kadar çok insan ellerini yıkar ve sosyal mesafeyi uygularsa göreceğimiz ölüm ve hastalıkların sayısı o kadar az olur” dedi.
Koronavirüs: Türkiye'de 11 Eylül'de 1671 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 11 Eylül'de koronavirüs vaka sayısı bin 671 artışla toplam 288 bin 126’ya; can kaybı ise 56 kişi artarak toplam 6 bin 951’e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti. Bununla birlikte iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.
Bugüne kadar yapılan test sayısı ise bugünkü 112 bin 213 testle beraber 8 milyon 325 bin 137 oldu.
Türkiye’de ağır durumu ağır olan hasta sayısı 11 Eylül itibariyle bin 223 olarak bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’da yaptığı açıklamada tedbir mesajı verdi.
İçişleri Bakanlığı: Van'da operasyon sırasında 3 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen operasyonda 3 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit oldu, bir Jandarma Yarbayımız yaralandı" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu bugün başlıyor
Türkiye Süper Lig’i bu akşam saat 20.00’de oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.
2020-21 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla da tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırmasının ardından, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 21 takım mücadele edecek.
Öte yandan Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak.
Karşılaşmalar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Bu yıl Süper Lig sezonunun ismi ise henüz belirlenmiş değil. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Biz 2020-2021 yılını sağlıkçılara ithaf etmeyi düşünüyoruz. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız" değerlendirmesini yapmıştı.
Fikstürde ise ilk dikkat çeken, sezonun ilk haftasının Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesiyle açılacak olması. Pazar günü saat 20.00'de oynanacak maça Trabzonspor ev sahipliği yapacak.
Beşiktaş Belediyesi hayvan ticaretini yasakladı
İstanbul Beşiktaş Belediyesi, ilçe sınırları içinde evcil hayvan ticaretini Belediye Meclisi'nde aldıkları kararla yasakladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter'dan yaptığı açıklama "Aldığımız kararla Beşiktaş'ta evcil hayvan satışının önüne geçeceğiz" dedi.
Akpolat, ilçe sınırlarında evcil hayvan ticaretini durdurmak için 7 Eylül'de belediye meclisine öneri sunduklarını açıklamıştı.
Bloomberg yazarı: Macron Doğu Akdeniz konusunda artık susmalı ve konuşmayı Merkel'e bırakmalı
Bloomberg'de yayımlanan bir görüş yazısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vermediği; ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı görüşüne yer verildi.Daha fazla bilgi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Macron'a tepki: Gerilimi tırmandıran üsluptan vazgeçmelidir
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" dedi.
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Özkoç, "İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir" ifadelerini kullandı.
Macron dün yapılan Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye Akdeniz'de artık bir ortak değil" diyen Macron, "Sorunumuz Türk halkı ile değil Erdoğan hükümetiyle" ifadelerini kullanmıştı.
Macron ayrıca, Türkiye'ye yönelik Avrupa'da ortak bir pozisyon belirlenmesi için çalışacaklarını açıklamıştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu 'stabil', 'yoğun bakımda uyutuluyor'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmaya devam edildiği açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Böcek'in yoğun bakımda olduğu ve son 24 saattir olumuz herhangi bir durum yaşanmadığı belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bugün yaptığı açıklamada, halen özel hastanede tedavi altında olan Böcek'in koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde meydana gelen tahribat nedeniyle entübe edilerek, solunum cihazına bağlandığını söyledi.
Prof. Dr. Özkan, "Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla" dedi.
Böcek yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi görüyor.
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.
Tosun hakkında açılan davada tutuksuz yargılanıyordu.
Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.
OECD: 15-29 yaş arası okula ve işe gitmeyen nüfus oranı en yüksek ülke Türkiye
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) hazırladığı Eğitime Bakış 2020 raporuna göre, 2019 yılında 15-29 yaş arası ne okula ne de işe giden genç nüfusun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.
Raporu göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 28.8'i okula gitmiyor ve çalışmıyor.
Bu oran erkeklerde yüzde 17.9, kadınlarda ise yüzde 40.
Raporda 2009 yılında ise Türkiye'de eğitimde veya istihdamda olmayan (NEET) 15-29 yaş arası gençlerin oranının yüzde 39.6 olduğu görülüyor.
Türkiye, bu verilerle son 10 yılda NEET sıralamasında İsrail'den sonra en çok iyileşme kaydeden ülke oldu.
2019 sıralamasında Türkiye'yi yüzde 23,7 ile İtalya ve Kolombiya takip etti. OECD üyeleri arasında NEET oranı en düşük ülke yüzde 5,5 ile Lüksemburg oldu.
MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, bugün tüm okullara yazı göndererek, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasını taşıyan yazıda, "Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde uyum programı sadece bir gün, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı.
Yazıda yer alan diğer detaylar şu şekilde:
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.
Öğretim görevlisi Volkan Bayar, 5 Nisan 2018'de fakültede silahlı saldırı düzenlemiş, aralarında dekan yardımcısının da olduğu 4 meslektaşını öldürmüştü.
TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı yayımladı: Göreli yoksulluk oranı %14,4
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına dair Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel sonuçlarını yayımladı.
Son araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 28 bin 522 TL oldu.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı 2018'e kıyasla yüzde 0.5 artarak yüzde 14.4 oldu.
Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0.1 puan artarak yüzde 21.3 olarak gerçekleşti.
İstanbul 40 bin 749 TL ile eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu yer.
En düşükse yıllık 15 bin 706 TL ile Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu.
Araştırmada diğer öne çıkan noktalar şöyle:
Yeni koronavirüs genelgesi: İzolasyon kurallarını ihlal edenler yurtlara gönderilecek
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle ilgili olarak, 81 il valiliğine koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin yeni genelge gönderdi.
Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
Uygulama izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak.
Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
İBB Başkanı İmamoğlu: Ayakta yolcu yasağı 2 milyon yolcuya ‘sizi taşımıyoruz’ demek
İçişleri Bakanlığı’nın toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına getirdiği yasağa ilişkin Fox TV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya ‘sizi taşımıyoruz’ demek anlamına geliyor” yorumunu yaptı.
İstanbul Valiliği ile dün konuyla ilgili istişareye başladıklarını bildiren İmamoğlu, "Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, toplu taşımada yaşanan sorunun en önemli çözümünün mesai düzenlemesi olduğunu savunarak, İBB'de mesainin saat 6'da başlayıp öğleden sonra 3'te bitmesini örnek gösterdi.
Muhalefette cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar için konuşulan senaryolar ne?
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yaklaşık üç yıl olmasına karşın, siyasi partilerde ittifak ve cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin senaryolar gündemden düşmüyor. Muhalefet kulislerinde 2023'de olması planlanan seçimlerle ilgili hangi senaryolar konuşuluyor?Daha fazla bilgi
Cari açık Temmuz'da 1.81 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Cari işlemler hesabı Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla vermişti.
Resmi rezervlerde de Temmuz ayında 1 milyar 283 milyon dolar net azalma gerçekleşti.
Pompeo Kıbrıs’ı ziyaret edecek: ‘Tansiyonun düşürülmesi gerek’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumartesi günü Kıbrıs’ı ziyaret ederek Doğu Akdeniz geriliminin taraflarıyla görüşecek.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Doha ziyaretinin ardından Kıbrıs’a geçeceğini ifade etti ve “Anlaşmazlıklar barışçıl yollarla, diplomasiyle çözülmeli’ diye konuştu.
Pompeo’nun Kıbrıs ziyaretiyle eşzamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmeleri yapacak.
Pompeo, “Gerçek müzakerelerin başlamasını ve bölgedeki askeri unsurların geri çekilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.
WSJ: Erdoğan güç kullanırsa veya mültecilerle tehdit ederse ABD ve AB ortak yanıt vermeli
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimle ilgili bir başyazı kaleme aldı. Gazete, meselenin diplomasi ile çözülebileceğini ancak buradaki esas sorunun Erdoğan'ın isteyip istememesi olduğunu öne sürdü.Daha fazla bilgi