Koronavirüs: Türkiye'de 11 Eylül'de 1671 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de 11 Eylül'de koronavirüs vaka sayısı bin 671 artışla toplam 288 bin 126’ya; can kaybı ise 56 kişi artarak toplam 6 bin 951’e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti. Bununla birlikte iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı ise bugünkü 112 bin 213 testle beraber 8 milyon 325 bin 137 oldu.

Türkiye’de ağır durumu ağır olan hasta sayısı 11 Eylül itibariyle bin 223 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’da yaptığı açıklamada tedbir mesajı verdi.