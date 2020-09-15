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Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısı “Kasım ayında kullanılmaya başlayabilir”
Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) bir yetkili, Çin'in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu. Gün boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Afrin'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 9'a yükseldi
Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye'nin Ocak 2018'de operasyon düzenlediği ve operasyondan bu yana Türk ordusu ile muhaliflerin kontrolünde olan Afrin'de, pazartesi akşam saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Hatay Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (Kavva kavşağı) üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."
Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısı “Kasım ayında kullanılmaya başlayabilir”
Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir yetkili, Çin’in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.
Çin, Covid-19 için 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de son aşamasında. Bir tanesi Temmuz ayında ülkedeki işçilere uygulanmaya başladı.
Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini denemek için kendi üzerinde uyguladığını söyledi. Hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirten Wu, bunun hangi aşı olduğunu ise söylemedi. Ancak aşının Kasım ya da en geç Aralık ayında toplu olarak Çinlilere uygulanabileceğini söyledi.