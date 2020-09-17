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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sismik araştırma yaparken Yunanistan'la gerilime neden olan Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için Antalya'ya dönüşünün bir fırsat olarak kullanılabileceğini söyledi. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım sayfamızda.
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Trump: 2020 sonunda 100 milyon aşıyı dağıtacağız
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2020’nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı:
“Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 100 milyon dozu 2020 sonuna kadar dağıtabileceğiz. Çok sayıda aşıyı bu tarihten de önce dağıtacağız.
Basın toplantısında konuşan Trump’ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield’ın “Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak” sözleriyle çelişiyor.
Redfield’in açıklaması hatırlatılınca Trump, “Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redford’un] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız.” yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı programda, sismik araştırma yaparken Yunanistan’la gerilime neden olan Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için Antalya’ya dönüşünün bir fırsat olarak kullanılabileceğini söyledi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir videokonferans görüşmesi yapmıştı. Gündemde Doğu Akdeniz gerilimi vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.
Merkel, Yunanistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yaparak gerilimi azaltmak için girişimde bulunmuştu.
Almanya'nın girişimi bu kez başarılı olacak mı?