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Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 30 milyonu aştı
2019'un sonunda Çin'de başlayan koronavirüs salgını, dünya genelinde 940 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 30 milyon kişi Covid-19'a yakalandı. Şu an en fazla vaka artışı ABD, Hindistan ve Brezilya'da görülse de Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da çok hızlı bir yayılmanın başladığı konusunda uyardı. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım sayfamızda.
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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’ya çok ciddi yeni bir Covid-19 dalgası geliyor
Avrupa genelinde hızla artan koronavirüs vakalarının “uyanma çağrısı” niteliğinde olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölgesel direktörü Hans Kluge, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasında son iki haftada günlük vaka sayılarının iki katına çıktığını söyledi.
Kopenhag’da konuşan Kluge, sadece geçen hafta Avrupa genelinde 300 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini, bunun da Mart ayında sayılardan daha fazla olduğunu belirtti:
Sayılar Mart’a göre yükselmiş olsa da, hastaneye yatışlar, ağır vakalar ve ölüm sayıları o dönemki kadar yüksek değil. Ancak Fransa ve İspanya’da bu sayılar da yükselişte.
Şu an için daha hafif semptomlar gösteren genç nüfus arasında yayıldığı gözlemlense de, önlem alınmadığı takdirde virüsün daha yaşlı ve sağlık sorunları olan kesime yayılma ihtimali de artıyor.
WHO’ya göre salgının başından bu yana Avrupa’da 5 milyondan fazla vaka görüldü. 228 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu aştı
Amerika’daki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar dünya genelinde 30 milyon 67 bin 758 kişiye koronavirüs bulaştı. 944 bin 856 kişi de hayatını kaybetti.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında ABD, Hindistan ve Brezilya geliyor. ABD’de 6.6 milyon vaka ve 197 binden fazla ölüm var.
Hindistan’da son bir haftadır neredeyse her günde 90 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede yoğun bakım yatağı ve oksijen yetersizliği yaşanıyor.
Brezilya vaka sayısında 4.4 milyonla üçüncü sırada olsa da, can kaybında ABD’den sonra geliyor. Ülkede 134 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kuzey Avrupa’da vaka sayıları hızla artıyor. İsrail, Mart ayından sonra ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları getiren ilk ülke oldu.
Afrika’da da bir milyondan fazla vaka bildirilmiş olsa da, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği belirtiliyor.