Kayseri’de Tüketici Hakem Heyeti, velinin özel okul ücreti iade talebini kabul etti

Quote Message: Bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir. from Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

Bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir.