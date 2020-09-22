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Kayseri’de Tüketici Hakem Heyeti, velinin özel okul ücreti iade talebini kabul etti
Kayseri'de geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için yatırdığı özel okul parasının iadesini talep eden veli haklı bulundu. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Çoklu baro sistemiyle İstanbul’da yeni baro kurulması için gereken 2 bin imza sayısına ulaşıldı
Çoklu baro sisteminin yasalaşmasının ardından İstanbul’da yeni baro için harekete geçen avukatlar gerekli 2 bin imza sayısına ulaştı.
Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin özel haberine göre İstanbul 2. Nolu Baro Kurucular Kurulu üyesi Cavit Tatlı, gerekli sayıya ulaştıklarını belirterek, "Avukatlara ‘ fişlenirsiniz’ diye gözdağı verdiler, engellemeye çalıştılar. Ama engelleyemediler, buradayız” dedi.
Tatlı, 23 Eylül Çarşamba günü Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuru yapacaklarını söyledi.
Diğer yandan yeni barolar, aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmek için ekim ayındaki baro seçimlerinde genel kurullarını gerçekleştirmek zorunda.
Tatlı, İstanbul’da yeni kurulacak baronun TBB’ye delege gönderemeyeceği iddialarına şu yanıtı verdi: “İstanbul 2 No’lu Baromuzu bu hafta kuruyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kuruluşumuzun genel kurulunu yapıp TBB seçimlerine delege yollayacağız."
Levent Özeren hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor
İYİ Parti İl Yönetim Kurulu eski üyesi Levent Özeren (55) hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.
DHA’nın haberine göre 10 Temmuz’da tutuklanan ve 53 gün sonra adli kontrolle serbest bırakılan Özeren hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Geçmiş dönemlerde İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan ve 2018'de yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olan Levent Özeren, sosyal medya hesabından yapılan, eski başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli bir paylaşımla tepki çekmişti.
Özeren, bu paylaşımı hatırlamadığını, hesabının o tarihlerde birkaç kez çalındığını söylemiş ve Yıldırım çiftinden özür dilenmişti.
Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özeren'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabı incelendi.
Özeren’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 2015-2020 arasında 50'den fazla paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Özeren, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz’da adliyeye sevk edildi.
Özeren, çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Özeren, 53 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Bursa 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Levent Özeren, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.
Paraguay'da nüfus müdürlüğü, Türk romanlarından esinlenilerek konulan bazı isimleri paylaştı
Paraguay'da nüfus müdürlüğü olarak işlev gören Registro del Estado Civil, ülkede Türk romanlarından esinlenilerek koyulan isimlerden bazılarına örnekler verdi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımın altındaki yorumlarda ise kimi kullanıcılar bu isimlerin Türk dizilerinden kaynaklandığını söyledi.
Paraguay'ın yer aldığı Latin Amerika'da Türk dizileri çok popüler.
Paraguay'da Türk isimlerin yer aldığı kimi kayıtlar şöyle:
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bugün TTB’yi ziyaret etmesi bekleniyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etmesi bekleniyor.
Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan haberlere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB’ye destek ziyaretinde bulunacağı açıklandı.
Kılıçdaroğlu, 22 Eylül 2020 Salı günü Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret edecek.
TTB, son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefindeydi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef almış, TTB’nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.
Bahçeli'nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki geldi.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu hem Twitter’dan bir destek mesajı yayımlamış hem de Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı telefonla arayarak çalışmaları için teşekkür etmişti.
Kayseri’de Tüketici Hakem Heyeti, velinin özel okul ücreti iade talebini kabul etti
Kayseri'de geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için yatırdığı özel okul parasının iadesini talep eden veli haklı bulundu.
DHA’nın haberine göre İl Tüketici Hakem Heyeti, özel okula 9 bin lira yatıran velinin talebini kısmen kabul ederek okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.
Kayseri'de yaşayan veli, geçen yılın eğitim-öğretim döneminde çocuğunun okul ücretini peşin ödedi.
Mart ayında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından çocuğunun yüz yüze eğitim görememesi üzerine veli ödediği ücretin tarafına iade edilmesini istedi.
Özel okul ise mart ayından sonra uzaktan eğitim yapıldığı gerekçesiyle ücreti iade etmedi.
Veli 9 Eylül'de İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
Şikayet edilen özel okul ise savunmasında, harcama yapılmayan yemek, doğalgaz, elektrik ve su gibi giderlerin gelecek yıl kayıt ücretinden mahsup edileceğini ifade ederek şikayetin reddini talep etti.