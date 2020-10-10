Hatay'daki orman yangını yerleşim bölgelerine sıçradı

DHA Copyright: DHA

DHA Copyright: DHA

DHA Copyright: DHA

Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp, İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor.

Hatay Valiliği, yangınla ilgili gözaltına alınan şahıslar olduğunu açıkladı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Öte yandan yangına şiddetli rüzgarnedeniyle havadan müdahale edilmekte güçlük çekiliyor. Tedbir amaçlı tahliye

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşimler yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevler,İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Belen'in Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı.

Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.

NTV televizyonunun canlı yayınında yangınla ilgili son durumu anlatan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül "Dün gece Belen'de yangını kontrol altına almıştık, soğutma çalışmaları yapmıştık. Ancak bugün on iki buçuk gibi bazı görgü tanıkları üç tane molatof kokteyli atıp kaçıldığını görmüşler. 1500 dekarlık alanda yangın hasar oluşturdu ve sekiz hafif yaralı var" dedi.

Sabotaj ihtimali soruşturuluyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "organize ve sabotaj ihtimali çok yüksek. Dün gece ikide soğutma çalışmalarını bitirdiğimiz üç yerde aynı anda tekrar yangın çıkması bunun planlı bir olay gibi olduğunu gösteriyor. Çok farklı noktalarda belki de eş zamanlı çıkan bu yangınlar için sadece rüzgarla yayıldı demek yetersiz" diye konuştu.

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yangınla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Ünal "Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ilgili tüm kurumlarımız seferber oldu ve aralıksız çalışıyor. Yangınların kasıtlı çıkarılma ihtimali üzerine de detaylı bir soruşturma yürütülüyor. Tek temennimiz can kaybı ve yaralanma olmadan alevlerin söndürülmesi" dedi.