iki türk savaş gemisi
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Türkiye, Lozan Antlaşması vurgulu iki yeni Navtex yayımladı

Türkiye'nin Ege Denizi'nde yayımladığı iki yeni Navtex'te "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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