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Türkiye, Lozan Antlaşması vurgulu iki yeni Navtex yayımladı
Türkiye'nin Ege Denizi'nde yayımladığı iki yeni Navtex'te "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye'den Ege Denizi'nde iki yeni Navtex
Türkiye, Ege Denizi'nde iki yeni yeni Navtex yayımlayarak Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.