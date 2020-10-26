Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz artırmaması sonrası yükselişe geçen kur, haftaya rekorla başladı. Asya piyasalarında Dolar/TL kuru 7,98 seviyesini aşarak rekor kırdı. Euro/TL kuru da 9,46'YI aşarak rekor tazeledi.
TTB Başkanı Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısı sağlanması devletin görevidir
DHACopyright: DHA
Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, grip salgınının kapıda olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nı gerekli hazırlıkların yapılması yönünde uyardıklarını belirtti.
Şebnem Korur Fincancı, Evrensel gazetesi için kaleme aldığı "Tabip odaları ne yapar?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin neden kendi grip aşısını üretemediğini sordu.
Fincancı, "Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.
Quote Message: Dünya Sağlık Örgütünün söylemiyle “Riski olsun olmasın yaşı 6 ay üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir. Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir. En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır. Güney Yarıkürede grip salgınının görece hafif geçirilmesinde maske takmanın etkisi tartışılırken, toplumda nitelikli maskenin ücretsiz temin edilmesi de devletin yükümlülüğüdür. from Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipleri Birliği Başkanı
Dünya Sağlık Örgütünün söylemiyle “Riski olsun olmasın yaşı 6 ay üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir. Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir. En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır. Güney Yarıkürede grip salgınının görece hafif geçirilmesinde maske takmanın etkisi tartışılırken, toplumda nitelikli maskenin ücretsiz temin edilmesi de devletin yükümlülüğüdür.
Şili'de halk anayasanın yeniden yazılmasını istedi
ReutersCopyright: Reuters
Şili'de dün yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu anayasanın yeniden yazılmasına destek verdi.
Referandumda oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayılırken, oy kullananların ilk sonuçlara göre yüzde 78'i, yeni bir anayasaya "Evet" dedi.
Şili'de mevcut anayasa, General Augusto Pinochet döneminde hazırlanmıştı.
Ülkede seçmenler ayrıca yeni anayasayı halk tarafından seçilecek bir heyetin yazmasını kararlaştırdı.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera sonucun "birlikte yürümeleri gereken bir yolun başlangıcı" olduğunu söyledi.
Ülkede bir yıl önce hükümet karşıtı protesto gösterileri başlamış, göstericilerin en önemli talebi toplumdaki derin eşitsizliklerin temel nedeni olarak gördükleri anayasanın yeniden yazılması olmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese uyacaklarını söyleyen Nikol Paşinyan’a tepki göstererek “Ermenistan Başbakanı yine yalan söylüyor” dedi.
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı: 7,98
Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz artırmaması sonrası yükselişe geçen kur, haftaya rekorla başladı. Asya piyasalarında Dolar/TL kuru 7,98 seviyesini aşarak rekor kırdı. Euro/TL kuru da 9,46'YI aşarak rekor tazeledi.Daha fazla bilgi
Son 17 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi
Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 ilde 80'e yükseldi.
Son üç günde İzmir'de 7, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 9 kişi sahte içki yüzünden hastanede yaşamını yitirdi.
Sahte içki üretip satanlara yönelik operasyonlar da devam ediyor.
Şu ana kadar gözaltına alınan 471 şüpheliden 95'i tutuklandı.
Sahte içki kaynaklı zehirlenmeler: Ölümlerin sebebi ne, evde alkollü içki üretenler ne diyor?
TTB Başkanı Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısı sağlanması devletin görevidir
Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, grip salgınının kapıda olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nı gerekli hazırlıkların yapılması yönünde uyardıklarını belirtti.
Şebnem Korur Fincancı, Evrensel gazetesi için kaleme aldığı "Tabip odaları ne yapar?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin neden kendi grip aşısını üretemediğini sordu.
Fincancı, "Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.
Şili'de halk anayasanın yeniden yazılmasını istedi
Şili'de dün yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu anayasanın yeniden yazılmasına destek verdi.
Referandumda oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayılırken, oy kullananların ilk sonuçlara göre yüzde 78'i, yeni bir anayasaya "Evet" dedi.
Şili'de mevcut anayasa, General Augusto Pinochet döneminde hazırlanmıştı.
Ülkede seçmenler ayrıca yeni anayasayı halk tarafından seçilecek bir heyetin yazmasını kararlaştırdı.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera sonucun "birlikte yürümeleri gereken bir yolun başlangıcı" olduğunu söyledi.
Ülkede bir yıl önce hükümet karşıtı protesto gösterileri başlamış, göstericilerin en önemli talebi toplumdaki derin eşitsizliklerin temel nedeni olarak gördükleri anayasanın yeniden yazılması olmuştu.
Şili'de referandum: 'Latin Amerika'nın ekonomik başarı hikayesi' neden rota değiştirmek istiyor?
Azerbaycan, Ermenistan'ı 'insani ateşkesi' ihlal etmekle suçladı
Azerbaycan, Ermenistan’ı bu sabah yürürlüğe giren “insani ateşkesi” ihlal etmekle suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter kenti ve bölgedeki köylere ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada ise Ermenistan ordusunun yerel saatle 08.05'te Laçın istikametinden Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese uyacaklarını söyleyen Nikol Paşinyan’a tepki göstererek “Ermenistan Başbakanı yine yalan söylüyor” dedi.
Azerbaycan, ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam olarak uyduğunu bildirdi.
Ermenistan'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık-Karabağ'da yeniden "insani ateşkes" ilan edilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etmişti.
Ateşkes TSİ 07:00'de yürürlüğe girmişti.
Dağlık-Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan arasında 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi