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İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Çataklı, "29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla" dedi.
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Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu.Daha fazla bilgi
Erdoğan, Hatay'daki operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir" dedi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Amanos Dağları'ndan gelen iki teröristin takip edildiğini, birinin kendisini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.Daha fazla bilgi
İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
İsmail Çataklı,Twitter mesajında “29 Ekim kutlanacak, hem de coşkuyla” dedi.