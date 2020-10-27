İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu.

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