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İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Çataklı, "29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla" dedi.

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  3. İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

    İsmail Çataklı,Twitter mesajında “29 Ekim kutlanacak, hem de coşkuyla” dedi.

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