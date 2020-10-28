Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması: 3 yaralı

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Canlı anlatım

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  1. CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı

    Ayşe Sayın

    Ankara

    Alaattin Çakıcı ve Recep Gürkan

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlaması CHP'de tepki yarattı. Gürkan için inceleme başlatan parti yönetimi, disiplin dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

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  2. Türkiye, Erdoğan karikatürü sonrası Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'yu 'iğrenç yayıncılık'la suçladı

    Charlie Hebdo'nun eski bir sayısı (Arşiv)

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne sert tepki gösterdi. Kalın, "Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir" dedi.

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  3. Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması: 3 yaralı

    Ankara Mamak'taki bir binada meydana gelen patlama
    Copyright: DHA

    Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın zemin katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

    Patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

    Patlamanın meydana geldiği dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

    Binanın üst katlarında ve çevredeki binalarda bazı dairelerin camları kırıldı.

    Olay sonrası tedbir amaçlı olarak Kutlu Kent Mahallesi'nin doğal gaz ve elektriği kesildi.

    Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldıı.

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