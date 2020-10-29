Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı kutlanıyor

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Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te kuruluşunun 97. yıl dönümü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke çapında coşkuyla kutlanacak.

Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Erdoğan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyet'in 97. yılına özel hazırlanan Milli Mücadele Sergisi'nin açılışını yapması da öngörülüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, resmi geçit törenlerinin ardından İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen bir dizi özel konser ve programla sürecek.

Kutlamalar kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Büyük Cumhuriyet Konseri" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek konser, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak.

İletişim Başkanlığı ayrıca Akdeniz’in Türkiye için önemine bir kez daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel olarak Akdeniz'de 9 noktada, 7 şehirde, 97 dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza atacak.

Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları gerçekleştirilecek.

Kutlamalar sosyal medyadan canlı yayımlanacak

29 Ekim'deki Büyük Cumhuriyet Konseri ve su altı gösterileri, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak.

Konser ve gösteri eş zamanlı olarak İstanbul'da Galata Kulesi'ne de yansıtılacak.