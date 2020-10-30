Canlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili olarak halkı uyardı. Birçok için de sarı ve turuncu uyarı yapıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili olarak halkı uyardı.
Birçok il için de sarı ve turuncu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün MeteoUyarı sistemine göre Antalya, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Bilecik, Bursa, İstanbul, Sakarya ile Bartın için sarı (“Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır”); Burdur ve Isparta için de turuncu (“Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir”) alarm verildi.
Uyarıların bugün için geçerli olduğu kaydedilirken, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.