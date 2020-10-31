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İzmir'de 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı,Cumartesi günü sabah saat 08.31'de Seferihisar'ın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz
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İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı,Cumartesi günü sabah saat 08.31'de Seferihisar'ın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.