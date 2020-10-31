İzmir depremi
Canlı

İzmir'de 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı,Cumartesi günü sabah saat 08.31'de Seferihisar'ın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz

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Canlı anlatım

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  1. İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı,Cumartesi günü sabah saat 08.31'de Seferihisar'ın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    İzmir'de deprem
    Copyright: Getty Images
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