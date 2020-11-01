İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybdedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 667'si taburcu edildi. 229 kişinin tedavisi sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 682'si taburcu edildi. 214 kişinin tedavisi sürüyor.
İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD bu çalışmalar için kurumun yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden 5 bin 748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ve 898 aracın görevlendirildiğini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.
İzmir depreminden 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim enkazdan sağ çıkarıldı
İzmir'de Cuma günü meydana gelen en az 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremden 33 saat sonra Pazar günü 00.38'de 70 yaşındaki Ahmet Çitim, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.
Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından enkaz altından çıkarılan Ahmet Çitim, hastaneye kaldırıldı.
Çitem'e ilk tedavi ise olay yerinde hazır olarak bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Çitem'in kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının bulunduğu alana geldi.
Koca ve Dağ, çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerini tebrik etti.
Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.
Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu yaklaşık iki haftadır İstanbulda Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.
Burhan Kuzu kimdir?
1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi"ni bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.
Burhan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik araştırmalar yaptı.
Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelik ve yöneticilik yaptı.
2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı'ydı.
Kuzu; 22, 23 ve 24. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Meclis Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulunan ve AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), İzmir'de Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Pazar saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 812 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 667’si taburcu edildi. 229 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Öte yandan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için çalışma yürütülüyor.
Ekipler, zaman zaman çevredekilere sessizlik çağrısı yapıyor.
Depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.
Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.