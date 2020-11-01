İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybdedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 667'si taburcu edildi. 229 kişinin tedavisi sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

    İzmir
    Copyright: EPA

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 682'si taburcu edildi. 214 kişinin tedavisi sürüyor.

    İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    AFAD bu çalışmalar için kurumun yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden 5 bin 748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ve 898 aracın görevlendirildiğini açıkladı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

    Quote Message: Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır." from Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

  2. İzmir depreminden 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim enkazdan sağ çıkarıldı

    Ahmet Çitim, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılırken
    Copyright: DHA

    İzmir'de Cuma günü meydana gelen en az 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Depremden 33 saat sonra Pazar günü 00.38'de 70 yaşındaki Ahmet Çitim, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.

    Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından enkaz altından çıkarılan Ahmet Çitim, hastaneye kaldırıldı.

    Çitem'e ilk tedavi ise olay yerinde hazır olarak bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı.

    Sağlık Bakan Fahrettin Koca ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Çitem'in kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının bulunduğu alana geldi.

    Koca ve Dağ, çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerini tebrik etti.

    Quote Message: Deprem olduktan hemen sonra toplam 18 kişi 3 araçla birlikte İzmir’e geldik. Geldikten sonra koordinatör arkadaşlarla, ilk geceden enkaz ekibiyle göreve başladık. Bugün 4 buçuk gibi buradaki enkaz alanına geldik. Maalesef bir tane yaşamını yitiren hastamız oldu. Daha sonra, 33 saat geçtikten sonra bizi mutlu eden Ahmet Amca’yı AFAD’la beraber kurtardık. Saat 00.30’da onu enkazdan çıkardık. 1 Kasım benim doğum günüm, bana doğum günü sürprizi oldu. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla beraber başardık. Bizim için moral oldu. Yukarı çıkarken amcanın yaşadığını bilmiyordum. Amcanın yanına gittik ve hareketleri ve konuşmasıyla, yüz üstü yatar bir şekilde nefes aldığını saptadık. İlk yanına gittiğimizde konuşmuyordu, sadece hareketi vardı. Etrafını biraz daha açtıktan sonra, amcanın yüzü açıldı ve konuşmaya başladı. O anda profesyonelliğimizi kaybetmedik ama mutluluktan kendimizi kaybettik. Biz de serum uygulaması ve standart uygulamalar yaptık. Amcanın bilinci açıldı. Ekiplerle beraber aşağı taşıdık. Ambulansa devrettik ve naklini sağladık. Enkazın üstünde sürekli çalışan arama- kurtarma ekiplerine, diğer kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Böyle giderse daha çok can kurtaracağız" from Ali Faruk Balkan Bursa UMKE Tim Lideri
    Ali Faruk BalkanBursa UMKE Tim Lideri

  3. Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti

    Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.

    Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu yaklaşık iki haftadır İstanbulda Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

    Burhan Kuzu
    Copyright: DHA
    Quote Message: Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" from Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
    Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi

    Burhan Kuzu kimdir?

    1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi"ni bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

    Burhan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik araştırmalar yaptı.

    Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelik ve yöneticilik yaptı.

    2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı'ydı.

    Kuzu; 22, 23 ve 24. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Meclis Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulunan ve AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

  4. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

    İzmir
    Copyright: DHA

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), İzmir'de Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, Pazar saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 812 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yaralanan 896 kişiden 667’si taburcu edildi. 229 kişinin tedavisi ise sürüyor.

    Öte yandan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için çalışma yürütülüyor.

    Ekipler, zaman zaman çevredekilere sessizlik çağrısı yapıyor.

    Depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.

    Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

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