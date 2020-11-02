Canlı

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler sayısı 76'ya yükseldi

İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. AFAD, depremde yaralanan 962 kişiden 219'unun tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İzmir'deki depremde can kaybı 76'ya yükseldi

    DEPREM
    Copyright: Reuters

    AFAD, İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

    AFAD, depremde yaralanan 962 kişiden 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 219'unun ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yukarı dön