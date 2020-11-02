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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler sayısı 76'ya yükseldi
İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. AFAD, depremde yaralanan 962 kişiden 219'unun tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İzmir'deki depremde can kaybı 76'ya yükseldi
AFAD, İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
AFAD, depremde yaralanan 962 kişiden 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 219'unun ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.