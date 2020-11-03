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İzmir depreminde can kaybı 98'e yükseldi

AFAD, İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İzmir depreminde can kaybı 98'e yükseldi

    AFAD, İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM (Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi) alınan bilgiye göre, depremde 98 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor" denildi.

    Açıklamada, Cuma gününden bu yana 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1401 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

    AFAD ayrıca Twitter hesabı üzerinden depreme ilişkin ön değerlendirmeleri de paylaştı.

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