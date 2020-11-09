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Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor. Türkiye'deki kamu yayıncıları ve ana akım medyanın önemli bir kısmı da aradan 12 saate yakın süre geçmesine rağmen konuyla ilgili haber yapmadı.
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Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal: 19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu’na kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek
Cumartesi günü Merkez Bankası’nın başına getirilen Naci Ağbal, bugün kısa bir yazılı açıklama yaptı.
Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sürdürmek olduğunu vurgulayan Ağbal, bunun için tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.
Ağbal para politikasında şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri kapsamında iletişimin güçlendirileceğini duyurdu ve ekledi:
“19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.”
Berat Albayrak: İstifa açıklamasına siyasetçiler ne tepki verdi?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurması, siyasetçilerin gündemindeydi.
Çeşitli partilerden siyasetçilerin tepkilerini derledik:
Berat Albayrak'ın istifası yabancı basında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi, yabancı basında da geniş yer buldu.
New York Times, Albayrak'ın istifasının ABD'deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü.
Financial Times ise, Albayrak'ın yakın çevresindekilerin de bu karardan habersiz olduğunu yazdı.
Ayrıntılar haberimizde:
Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.
İstifa açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 12 saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hiçbir paylaşım yapılmadı.
TRT Haber ve Anadolu Ajansı gibi kamu yayıncılarının yanı sıra iktidara yakınlığıyla bilinen medyada da konuyla ilgili hiçbir haber yapılmadı.
Albayrak Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki kabinede halen Hazine ve Maliye Bakanı olarak gözüküyor.