Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

İstifa açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 12 saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hiçbir paylaşım yapılmadı.

TRT Haber ve Anadolu Ajansı gibi kamu yayıncılarının yanı sıra iktidara yakınlığıyla bilinen medyada da konuyla ilgili hiçbir haber yapılmadı.

Albayrak Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki kabinede halen Hazine ve Maliye Bakanı olarak gözüküyor.