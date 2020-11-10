Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında anılıyor

dha Copyright: dha

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında Türkiye genelinde pek çok etkinlikle anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi anma törenleri için Anıtkabir’de.

Ülkenin dört bir yanında il ve ilçe merkezlerinde de çeşitli anma törenleri düzenleniyor.