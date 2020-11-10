Canlı
Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında anılıyor
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında Türkiye genelinde pek çok etkinlikle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi anma törenleri için Anıtkabir’de. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında anılıyor
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında Türkiye genelinde pek çok etkinlikle anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi anma törenleri için Anıtkabir’de.
Ülkenin dört bir yanında il ve ilçe merkezlerinde de çeşitli anma törenleri düzenleniyor.
21 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 70 gözaltı
Gülen yapılanmasına karşı İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan soruşturmada 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kolluk kuvvetleri günün ilk saatinde aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin evlerine baskın yaptı.
Ajanslar İstanbul’da 38, diğer illerde ise 32 kişinin gözaltına alındığını aktarıyor.