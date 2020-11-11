BDDK yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitleri artırdı
İşlem tutarları toplamı, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlendi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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AYM:15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kural Anayasa’ya aykırı değil
CHP milletvekilleri, 8 Kasım 2016 tarihli, “Darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin, bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı öngörülen” kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.
İptal başvurusunda CHP kuralın af niteliği taşıdığını ve TBMM onayı gerektiğini belirtti.
Aynı zamanda “Başta yaşam hakkı ve işkence yasağı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğü ölçüsüz biçimde sınırladığı” belirtildi.
Başvuruyu görüşen AYM, kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.
"Darbe teşebbüsünde saldırının kapsamının büyüklüğü, yaygınlığı, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının kamu görevlisi olması, esas itibarıyla saldırının yöneldiği hedefin bireyler değil, devlet ve hükümet güçleri olması gibi istisnai ve sıradışı birçok faktör gündeme gelmiştir. Bu itibarla kanun koyucunun anılan istisnai ve sıra dışı özellikleri nedeniyle uygulamada ortaya çıkabilecek birtakım tereddütleri gidermek ve bu kapsamda kuralla egemenlik hakkına sahip çıkan vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla anılan düzenlemeyi yapma ihtiyacı duyduğu anlaşılmıştır. Öte yandan dava konusu kural bir yargılama engeli getirmemektedir. Haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin, kuralın getiriliş amacı kapsamında işlenip işlenmediğinin değerlendirileceği ve varılan sonucun anılan kapsamda olmadığının tespit edilmesi hâlinde sorumluluğun gündeme geleceği kuşkusuzdur. Hukuka uygun bir fiili gerçekleştirenlere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmemesinin hukuk devleti ilkesini ihlal eden bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir."
Merkez Bankası: Cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi
Cari işlemler hesabı, geçen yıl Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Eylül'de 2 milyar 364 dolar açık verdi.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi. Yıllık cari işlemler açığı Ağustos ayında 23 milyar 203 milyon dolar düzeyindeydi.
TCMB açıklamasına göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı geçen yılın Eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar olan fazla, bu yıl Eylül'de 3 milyar 236 milyon dolara geriledi.
Ayrıca, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, aynı dönemde 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1.555 milyon dolara geriledi.
Bu dönemde, birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar da, 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolara gerilerken, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolara yükseldi.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Türk askerinin rolü için görüşmeler sürüyor
Pazar gününden bu yana Bakü'de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına göre, ateşkesi gözlemlemek üzere bir "Barış Gücü Merkezi" kurulacak. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri birlikte görev yapacak.
Ancak merkezin nerede olacağı ve nasıl çalışacağına dair detaylar henüz belli değil. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında bu konudaki görüşmeler sürüyor.
Görüşmelerin ardından barış gücü merkezinin şartlarını belirleyecek ayrı bir mutabakat imzalanması planlanıyor.
Akar da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Bakü'de, Azerbaycan askeri yetkilileriyle görüşmeleri sürdürüyor.
Pazar günü Akar'la birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye giderek Aliyev'le görüşmüştü.
Dün akşam Rus lider Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu merkezin "Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edileceğini" açıkladı.
Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesildi
Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sı toptan sebze meyve, 20’si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.
Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.
Brent petrolün varili 44 doları aştı
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) ABD hampetrol stoklarının 6 Kasım'da sona eren haftada 5.15 milyon varil varil azaldığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 44 doları, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 41 doları aştı.Buna karşılık, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
İç piyasada gram altın 496 liraya, çeyrek altın 818 liraya, Cumhuriyet altını da 3,357 liraya yükseldi.
Bahçeli: Ne Biden şakşakçısıyız, ne Trump sevdalısıyız. Ne filin hortumundan tutuyoruz ne eşeğe binmek için sıraya giriyoruz
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
ABD’de yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın seçildiğini söyleyen Bahçeli, “Ülkemizin çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa, seçilen başkanın politikalarının çerçevesi ne içeriyorsa ona bakar, onunla ilgileniriz” dedi.
“Devletler arası münasebetlerde duygusallık aklın önüne geçerse, barış, istikrar ve denge kulvarından tehlikeli şekilde savrulacaktır. Ne Biden şakşakçısıyız, ne Trump sevdalısıyız. Ne filin hortumundan tutuyoruz ne eşeğe binmek için sıraya giriyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ı, sonuçlar açıklandıktan dört gün sonra tebrik ederek, tebrik mesajı yayımlayan son devlet başkanlarından biri olmuştu. Erdoğan, aynı gün Trump’a da bir mesaj göndererek dört yıllık görev sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etmişti.
Bahçeli, Biden’ın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları olduğunu ve bu sebeple kaygı duyduklarını, ancak “önyargılardan uzak bir diplomatik ilişki geliştirilmesini umduklarını” söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'yi de Biden'ı sonuçlar açıklandıktan sonra kutladıkları için "Resmi sonuçlar açıklanmadan ne aceleleri vardı?" diyerek eleştirdi.
Efkan Ala, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
AKP Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
15 Temmuz 2016’dan sonra görevden alınan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Cevdet Yılmaz'ın yerine Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanmasının ardından boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, pazar akşamı Instagram hesabı üzerinden istifasını açıklamış; istifa yaklaşık 27 saat sonra, pazartesi akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
TÜİK: İhracatta değer yüzde 0.1 arttı, dış ticaret haddi yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 0.1 ve aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 5.4 arttı.
Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 2.1 azaldı. İthalat miktar endeksi de yüzde 23.8 arttı.
İthalat birim değer endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4.9 azalırken, ithalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 16.5 arttı.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi de, 2019 Eylül ayındaki 103.7'den 2.3 puan artarak, 106'ya yükseldi. Dış ticaret haddi, üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre 5.1 puan artarak 108.7'ye yükseldi.
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu, İzmir ve Aydın'da da hissedildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, yerel saatle 09.49'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin karaya olan en yakın noktası, 18.09 kilometre ile İzmir'in Menderes ilçesi olarak ölçüldü. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'in kıyı ilçeleri ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
İzmir’de de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Ofisinden dışarı çıkan Kaan Yüksel, "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" dedi.
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde her bir bakan kendisine bir sosyal medya alanı seçerek sırayla istifa ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa sürecini eleştirdi:
"Sayın Albayrak istifa metninde ‘Allah sonumuzu hayreylesin’ diyor. Geç de olsa memleketin gerçekleriyle yüzleşmiş olmasını olumlu karşılıyoruz. Sayın Erdoğan’dan da bu özeleştiri doğrultusunda geç kalınmış adımları atmasını bekliyoruz." diyen Akşener, ve istifayı ilk aşamada haberleştirmeyen basın kuruluşlarıyla ilgili de konuştu:
Adana açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpıştı, 5 kişi kayıp
Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştı.
Mersin'den gece saatlerinde denize açıldıktan sonra Karataş açıklarına gelen balıkçı teknesiyle sabaha karşı iletişim koptu. Çarpışma sonrası alabora olan teknedeki beş kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan dördünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Adana Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı:
"11 Kasım saat 05.50’de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
BDDK swap, opsiyon gibi işlemlerin limitlerini artırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme adımları kapsamında yabancı bankalara uygulanan swap limitlerini esnettiğini duyurdu ve yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal öz kaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. BDDK kararı sonrası dolar/TL 8.19'dan 8.08'a kadar indi.
Şanlıurfa’da otobüs kazası: 32 yaralı
Irak’ın Süleymaniye kentinden Samsun’a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa’da kaza yaptı.
Şarampole devrilen otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.
DHA’nın haberine göre kaza, saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.