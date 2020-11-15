İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 40 binden fazla kişiye maske cezası verildi

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İçişleri Bakanlığı'nın 6-13 Kasım tarihleri arasındaki Covid-19 ile mücadele önlemleri denetimlerinde, maske kuralına uymayan 40 bin 857 kişiye ceza kesildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Koronavirüs Salgını Denetimleri" konulu genelge çerçevesinde denetimler yapıldı.

6-13 Kasım tarihleri arasında yapılan kapsamlı denetimlerde 42 bin 407 personel ve 12 bin 927 denetim ekibi görev yaptı. 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

36 binden fazla işyerine uyarı

Yapılan kontrollerde; alınan tedbirlere aykırı hareket eden 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Tedbirlere aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulandı. 4 bin 922 kişi ve işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.