Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

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İstanbul'da Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde pazar günü çıkan yangın söndürüldükten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

"İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız."

Pazar günü Boğaz hattındaki yol yangın söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmış; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."