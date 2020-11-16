Canlı
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
Suriye devlet kanalı, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm sebebiyle ilgili detay verilmeyen Muallim, savaşın başından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan: Vaniköy camimizi en kısa sürede tarihi dokusuna uygun şekilde ayağa kaldıracağız
İstanbul'da Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde pazar günü çıkan yangın söndürüldükten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:
"İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız."
Pazar günü Boğaz hattındaki yol yangın söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmış; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
Suriye devlet kanalı, Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm sebebiyle ilgili detay verilmeyen Muallim, savaşın başından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en büyük destekçilerinden biriydi.
79 yaşındaki Velid Muallim’in kalbiyle ilgili sağlık sorunları vardı.
2006’da dışişleri bakanlığı görevine getirilen Muallim aynı zamanda Başbakan Yardımcısı’ydı. Suriye’deki savaşta Esad’ın en büyük destekçileri olan İran ve Rusya ile ilişkilerini yürütüyordu.