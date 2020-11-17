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Vergi affı: Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri: İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonları kapatılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınına karşı 19 Kasım Perşembe gününden itibaren belediye tesislerinde uygulanacak önlemleri açıkladı.
İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi.
Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.
Türkiye'de yatırım aracı olarak bitcoine ilgi son dönemde nasıl değişti?
Özge Özdemir
BBC Türkçe
Bitcoinin fiyatı, bu yılın başından beri yüzde 127 yükselişle 16 bin 500 doların üzerine çıktı. Bitcoin, Türkiye'de ise 128 bin liranın üzerinde işlem görüyor. Bitcoinin fiyatının bu kadar yükselmesinde kurumların bu kripto paraya talebinin ve güvenin artmasının rolü var. Peki Türkiye'de bitcoine ilgi ne düzeyde?Daha fazla bilgi
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Vergi, SGK prim borcu ve KYK borçlarının yapılandırılması, işverene ise prim desteği, prim teşviki içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.
Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.
İstihdama yönelik düzenlemeler
Yasaya göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, işyerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.
Yurtdışından getirilen altın ve dövize vergi yok
Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.
Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.
Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.