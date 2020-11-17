Vergi affı: Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

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Vergi, SGK prim borcu ve KYK borçlarının yapılandırılması, işverene ise prim desteği, prim teşviki içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

İstihdama yönelik düzenlemeler

Yasaya göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, işyerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

Yurtdışından getirilen altın ve dövize vergi yok

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.