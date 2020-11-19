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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı beklenirken dolar/TL kuru 7,73 seviyesinde
Döviz kurları, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladı. Gün boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı beklenirken dolar/TL kuru 7,73 seviyesinde
Döviz kurları, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,264 ve 1,294 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.78 artışla 1,294.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 3.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.
Dolar en düşük 7.6958 lira ve en yüksek 7.7368 lirayı gördü. Euro ise en düşük 9.1099 lira ve en yüksek 9.1715 lirayı gördü.
Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekleniyordu. Ancak çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekonomi şurasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bu konuda istişareye özel önem veriyoruz." dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 250 bini aştı
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 11,5 milyona yakın koronavirüs vakası tespit edilen ABD’de, can kaybı da 250 bin 29’a çıktı.
Hem vaka hem de can kayıplarında en fazla sayıya ulaşan ABD’da son birkaç haftada salgının yayılmaz hızı yeniden arttı.
Ülkenin salgın hastalıklarla mücadelede en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci, çarşamba günü BBC’ye verdiği röportajda “Ülke, çok riskli bir dönemde yanlış bir yola doğru ilerliyor” demiş ve hava soğuduğu için kalabalıkların kapalı alanlarda toplanmaya başladığını söylemişti.
Vaka sayılarındaki rekor artış sonrası, bahar aylarında ülkedeki salgının merkezi olan New York City, tüm okulların perşembe gününden itibaren kapatılması kararı aldı.
Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
07:45'teki iki seferin ardından İDO, 8:30'daki Bursa-Kadıköy seferini de iptal ettiğini duyurdu.
BUDO'da ise 09:30 Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri iptal edildi.