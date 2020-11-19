Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı beklenirken dolar/TL kuru 7,73 seviyesinde

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Döviz kurları, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne hafta başında çekildikleri düzeylere yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,264 ve 1,294 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.78 artışla 1,294.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 3.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

Dolar en düşük 7.6958 lira ve en yüksek 7.7368 lirayı gördü. Euro ise en düşük 9.1099 lira ve en yüksek 9.1715 lirayı gördü.

Para Politikası Kurulu'nun TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekleniyordu. Ancak çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekonomi şurasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bu konuda istişareye özel önem veriyoruz." dedi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.