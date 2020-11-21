Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik Azerbaycan'da görevlerinin başına gidecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suudi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhubaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin de değerlendirilmelerde bulunuldu.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı” dendi.

Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri son yıllarda özellikle dış politikadaki fikir ayrılıkları nedeniyle gergindi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın 2018’de İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi de iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Bir yılı aşkın bir süredir Suudi ve Türk tüccarlar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithal edilen ürünlere gayri resmi boykot uyguladığını söylüyordu.