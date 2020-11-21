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Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik Azerbaycan'da görevlerinin başına gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi. Günboyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: Faaliyet 29 Kasım'a kadar sürecek
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Akdeniz’de çalışma yürüteceği alanla ilgili yeni bir Navtex duyurusu yapıldı.
Duyuruda, geminin araştırma süresinin 29 Kasım’a kadar süreceği belirtildi.
İlana göre, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.
Daha önceki duyuruda, çalışmaların 23 Kasım’a kadar süreceği belirtiliyordu.
Türkiye ile Suudi Arabistan 'ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesinde mutabık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suudi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhubaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin de değerlendirilmelerde bulunuldu.
Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı” dendi.
Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri son yıllarda özellikle dış politikadaki fikir ayrılıkları nedeniyle gergindi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın 2018’de İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi de iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.
Bir yılı aşkın bir süredir Suudi ve Türk tüccarlar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithal edilen ürünlere gayri resmi boykot uyguladığını söylüyordu.
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı: Eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş ve üstünü “Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin” uyarısı yaptı.
Hulusi Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne ilişkin “Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özellikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarımızı tamamladı” dedi.
Bakan Akar, açıklamayı, Türk Havacılık Uzay Sanayii’ni ziyaretinde yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihini en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Akar, “Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi, inşallah bundan sonra da görevlerini başarıyla geliştirmeye devam edecektir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, bu durumun itibarla birlikte büyük bir sorumluluk da getirdiğini ifade etti.