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Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yeni başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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İstanbul- Beyoğlu'nda bir mekanda eğlenen 40 kişiye 120 bin TL ceza
İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, bir mekanda eğlence düzenleyenlere polis baskın yaptı ve mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi.
Olay gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı.
DHA'nın haberine göre devriye görevi sırasında mekandan şüphelenen polis, kısa süren takipten sonra içeride insanların olduğunu belirledi
Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yeni başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Yeni tip corona virüs (Covid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."
Başvurular e-devletten
Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurguladı.Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.