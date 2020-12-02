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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 4 günlük yasak olabilir
Toplum Bilimleri Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yılbaşında 31 Aralık ile 4 Ocak arasında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelebileceğini söyledi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfamızda.
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MEB: Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişiklik yok
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkumla ilgili soru önergesi verdi
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde kadın mahkuma çıplak arama yapıldığı iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı'nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.
Tanrıkulu, Aslıhan Gençay adlı mahkumun 4,5 yıl boyunca üç farklı cezaevinde hükümlü olarak kaldığını ve şartlı tahliyesine bir yıl kala kendi talebi üzerine açık cezaevine nakledilmesine karar verildiğini belirtti.
Tanrıkulu’nun aktardığına göre, Gençay, 22 Ekim’de nakledildiği Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne girişinde infaz koruma memurları tarafından “çırılçıplak soyunması” istendi ve nedenini sorduğunda da ‘biz böyle istiyoruz’ yanıtını aldı.
Tanrıkulu, Gençay’ın tepki gösterip itiraz etmesi üzerine iyi halinin kaldırılarak yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini öne sürdü.
Tanrıkulu ayrıca, kronik astım hastası olan Gençay’a Sivas’ta yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını da belirtti.
Tanrıkulu, soru önergesinde çıplak arama uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğu, cezaevlerinin her birinin farklı uygulamaya sahip olup olmadığı ve Gençay’a bir gecede kötü halli denmesinin gerekçeleri gibi sorular yöneltti.
Adalet Bakanı Gül, ‘insan haklarının geliştirilmesine’ ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin önerilerini alacak
Ayşe Sayın
Ankara
Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından, yargı ve ekonomi alanında yapılacak düzenlemeler konusunda Hazine veMaliye Bakanı Lütfü Elvan ile birlikte iş dünyasının temsilcileri ile biraraya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yarın da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin önerilerini dinleyecek.
Ekonomi ve hukuk alanında reform çalışmalarını başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca “İnsan Hakları Eylem Planı” taslağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
Adalet Bakanlığı'nın taslak üzerinde uzun süredir çalıştığı biliniyordu. Ancak Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bakanlık çalışmalara hız verdi.
Bu kapsamda Bakan Gül, yarın TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılacak. Komisyon gündemine göre, üyeler, Gül'e, “insan haklarının geliştirilmesine ilişkin somut öneri ve değerlendirmelerini” aktaracak.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 4 günlük yasak olabilir
Sağlık Bakanlığı bünyesinde Nisan ayında kurulan Toplum Bilimleri Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelebileceğini söyledi.
Bu yıl 31 Aralık, Perşembe gününe denk geliyor ve 1 Ocak da resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Türkiye'de yeni kısıtlamalar dün akşam itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, haftaiçi uygulanan sokağa çıkma yasağı 05.00 itibarıyla kalktı. Yasak 21.00'de tekrar başlayacak. Haftasonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
DHA'ya konuşan Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:
Bakan Selçuk: Normalleşme desteği 30 Haziran'a uzatıldı, yararlanma süresi 6 aya çıktı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.
Yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk şunları kaydetti:
"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz"
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.