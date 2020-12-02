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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 4 günlük yasak olabilir

Toplum Bilimleri Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yılbaşında 31 Aralık ile 4 Ocak arasında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelebileceğini söyledi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. MEB: Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişiklik yok

    MEB
    Copyright: DHA
    Quote Message: Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

  2. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkumla ilgili soru önergesi verdi

    Hatice Kamer

    BBC Türkçe, Diyarbakır

    sezgın tanrıkulu
    Copyright: DHA

    CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde kadın mahkuma çıplak arama yapıldığı iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı'nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

    Tanrıkulu, Aslıhan Gençay adlı mahkumun 4,5 yıl boyunca üç farklı cezaevinde hükümlü olarak kaldığını ve şartlı tahliyesine bir yıl kala kendi talebi üzerine açık cezaevine nakledilmesine karar verildiğini belirtti.

    Tanrıkulu’nun aktardığına göre, Gençay, 22 Ekim’de nakledildiği Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne girişinde infaz koruma memurları tarafından “çırılçıplak soyunması” istendi ve nedenini sorduğunda da ‘biz böyle istiyoruz’ yanıtını aldı.

    Tanrıkulu, Gençay’ın tepki gösterip itiraz etmesi üzerine iyi halinin kaldırılarak yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini öne sürdü.

    Tanrıkulu ayrıca, kronik astım hastası olan Gençay’a Sivas’ta yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını da belirtti.

    Tanrıkulu, soru önergesinde çıplak arama uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğu, cezaevlerinin her birinin farklı uygulamaya sahip olup olmadığı ve Gençay’a bir gecede kötü halli denmesinin gerekçeleri gibi sorular yöneltti.

  3. Adalet Bakanı Gül, ‘insan haklarının geliştirilmesine’ ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin önerilerini alacak

    Ayşe Sayın

    Ankara

    abdulhamıt gul
    Copyright: DHA

    Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından, yargı ve ekonomi alanında yapılacak düzenlemeler konusunda Hazine veMaliye Bakanı Lütfü Elvan ile birlikte iş dünyasının temsilcileri ile biraraya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yarın da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin önerilerini dinleyecek.

    Ekonomi ve hukuk alanında reform çalışmalarını başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca “İnsan Hakları Eylem Planı” taslağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

    Adalet Bakanlığı'nın taslak üzerinde uzun süredir çalıştığı biliniyordu. Ancak Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bakanlık çalışmalara hız verdi.

    Bu kapsamda Bakan Gül, yarın TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılacak. Komisyon gündemine göre, üyeler, Gül'e, “insan haklarının geliştirilmesine ilişkin somut öneri ve değerlendirmelerini” aktaracak.

  4. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 4 günlük yasak olabilir

    ıstanbul
    Copyright: DHA

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde Nisan ayında kurulan Toplum Bilimleri Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelebileceğini söyledi.

    Bu yıl 31 Aralık, Perşembe gününe denk geliyor ve 1 Ocak da resmi tatil olarak kabul ediliyor.

    Türkiye'de yeni kısıtlamalar dün akşam itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, haftaiçi uygulanan sokağa çıkma yasağı 05.00 itibarıyla kalktı. Yasak 21.00'de tekrar başlayacak. Haftasonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    DHA'ya konuşan Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

    Quote Message: Belki 31 Aralık'tan başlayıp dört günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir.
    Quote Message: Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk. Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz. Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli.
    Quote Message: Evde insanlar bir araya gelmesin. Parti olsun olmasın, evde insanlar olabildiğince misafir kabul etmemesi gerekiyor. Zaman tam çekirdek aile olarak bir arada olma zamanı, onlar ile bir arada olma zamanı. Biz vatandaşlarımızın evde parti yapmalarını hiç önermiyoruz. Zorunluktan dolayı insanlar bir araya geleceklerse mutlaka içeriye temiz hava girmesi maske takılması ve mesafeye uyulması gerektiğini tekrar hatırlatalım.

  5. Bakan Selçuk: Normalleşme desteği 30 Haziran'a uzatıldı, yararlanma süresi 6 aya çıktı

    Zehra Zümrüt Selçuk
    Copyright: Getty Images

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

    Yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

    "Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz"

    Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

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