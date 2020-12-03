İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.