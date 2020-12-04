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Covid-19 tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

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Canlı anlatım

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  1. Covid-19 tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

    Kadir Topbaş
    Copyright: Getty Images

    Covid-19 tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

    Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının yoğun bakıma alındığını belirtti.

    Babasının 16 Kasım’dan bu yana Covid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Mustafa Ömer Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

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