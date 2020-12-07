Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Akşam kısıtlamaları daha da daraltılabilir

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Çin merkezli Sinovac şirketi, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için 515 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.

Sinovac açıklamasında, yılda 300 milyon adet koronavirüs aşısı üretebileceğini ve 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı ikinci üretim tesisiyle birlikte üretim kapasitesini de 600 milyon adede çıkaracağını belirtti.

Sinovac, piyasa koşulları ve finansman olanaklarına bağlı olarak üretim kapasitesini daha da artırabileceğini ifade etti.

Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan testlerden olumlu sonuçlar elde edildi.

Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz aşı için sözleşme imzaladığını açıkladı.