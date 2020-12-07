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Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Akşam kısıtlamaları daha da daraltılabilir
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının faydalı olabileceğini ve akşam saatlerindeki kısıtlamaların daha da daraltılabileceğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sinovac, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini ikiye katlamak için 515 milyon dolarlık finansman sağladı
Çin merkezli Sinovac şirketi, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için 515 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.
Sinovac açıklamasında, yılda 300 milyon adet koronavirüs aşısı üretebileceğini ve 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı ikinci üretim tesisiyle birlikte üretim kapasitesini de 600 milyon adede çıkaracağını belirtti.
Sinovac, piyasa koşulları ve finansman olanaklarına bağlı olarak üretim kapasitesini daha da artırabileceğini ifade etti.
Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan testlerden olumlu sonuçlar elde edildi.
Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz aşı için sözleşme imzaladığını açıkladı.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Akşam kısıtlamaları daha da daraltılabilir
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının başka illere yayılmasının önlenmesi adına şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının faydalı olabileceğini ve akşam saatlerindeki kısıtlamaların daha da daraltılabileceğini söyledi.
Hürriyet gazetesine konuşan İlhan, haftasonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağının etkisinin 7-10 gün içerisinde görüleceğini belirtti.
İlhan, "İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan yüzde 25 düşüş kısmi kısıtlamaların sonucudur. Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki ‘Başardık’ diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir" dedi.