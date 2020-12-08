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Gülen Yapılanması operasyonu: 295'i muvazzaf asker, 304 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 50 ilde yürütülen operasyonda, 304 kişi hakkında Fethullah Gülen Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Gülen Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 295'i muvazzaf asker, 304 kişi hakkında gözaltı kararı

    polıs
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Arşiv

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 50 ilde yürütülen operasyonda, 304 kişi hakkında Fethullah Gülen Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.

    Hakkında gözaltı kararı çıkartılan kişilerin 295'inin muvazzaf asker olduğu belirtildi.

    AA'da yer alan haberde, şüphelilerinin 193'ünün Kara Kuvvetleri, 111'inin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı ifade edildi.

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