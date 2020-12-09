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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimin başlaması için 4 Ocak umut vadeden, iyimser bir tahmin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için önümüzdeki dönemde salgın azaldığında gerekenin yapılacağını söyledi. Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda 4 Ocak tarihini 'umut vadeden, iyimser bir tahmin' olarak nitelendirdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimin başlaması için 4 Ocak umut vadeden, iyimser bir tahmin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AHaber'de soruları yanıtladı