Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimin başlaması için 4 Ocak umut vadeden, iyimser bir tahmin

Quote Message: Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Bu sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerekiyor. Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."

Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Bu sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerekiyor. Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."