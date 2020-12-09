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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimin başlaması için 4 Ocak umut vadeden, iyimser bir tahmin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için önümüzdeki dönemde salgın azaldığında gerekenin yapılacağını söyledi. Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda 4 Ocak tarihini 'umut vadeden, iyimser bir tahmin' olarak nitelendirdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimin başlaması için 4 Ocak umut vadeden, iyimser bir tahmin

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AHaber'de soruları yanıtladı

    zıya selcuk
    Copyright: DHA
    Quote Message: (Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması) 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."
    Quote Message: Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Bu sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerekiyor. Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."
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