Avukat Aytaç Ünsal, Edirne'de gözaltına alındı

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Eylül ayında ölüm orucunun 213’üncü gününde tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal'ın Edirne'de gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası "illegal yollardan yurtdışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine" başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Annesi Nermin Ünsal, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, oğlu hakkında bir yıl infaz durdurma kararı olduğunu belirterek, polislerin kendisini aradığını ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındığını söylediklerini aktardı.

Ünsal, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi bazı avukatlara yönelik 2017 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ünsal'a yargılandığı davada, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ünsal, avukat Ebru Timtik ile birlikte adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna gitmişti.