Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını 'bugün açıklayabilir'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasıyla ilgili yaptırımları bugün açıklayabileceği bildirildi.

ABD basınında ve Financial Times'ta yer alan haberlerde, yaptırımların hafif olmasının beklendiği belirtildi.

Financial Times, konuya yakın bir kaynağın, Trump yönetiminin Kongre'nin olası tepkisini hafifletmek amacıyla yaptırımları "mümkün olan en hafif halinde tutmak" istediğini bildirdi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, Trump'ın Senato'nun kısa bir süre içerisinde oylaması beklenen savunma yasa tasarısında tanımlanan sert yaptırımlara karşı "ön almak istediğini" ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da içeren 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) bu hafta içinde ezici bir çoğunlukla kabul etti. Tasarının Senato'da da üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla kabul edilmesi halinde Trump'ın da veto yetkisi ortadan kalkmış olacak.

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın yürürlüğe sokmayı planladığı yaptırımların bazı kişi ve kuruluşları hedef almasının beklendiğini belirtti.

Foreign Policy'nin web sitesinde yer alan ve konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde de yaptırım paketinin "yumuşak olmasının" beklendiği aktarıldı.

Habere göre, yaptırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ya da bankalar yerine, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı tahmin ediliyor.