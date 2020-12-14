Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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Covid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamı Otto Bariç, yaşamını yitirdi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Hırvat teknik direktör Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı.