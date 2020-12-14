Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Otto Bariç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Covid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamı Otto Bariç, yaşamını yitirdi.
Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine 1964 yılında başlamıştı.
Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Hırvat teknik direktör Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlaması, aşı çalışmaları, eğitim ve ekonomi gibi gündem maddeleri de toplantıda masaya yatırılacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Türkiye'de geçen haftadan bu yana haftaiçi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında; haftasonu da tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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