CHP'den S-400 yaptırımlarına tepki: 'Savunma sistemi en kısa zamanda kullanılır hale getirilmeli'

Quote Message: Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama (CAATS 231) kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. *Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz."

Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama (CAATS 231) kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. *Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz."