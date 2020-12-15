Canlı

CHP'den S-400 yaptırımlarına tepki: 'Savunma sistemi en kısa zamanda kullanılır hale getirilmeli'

ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden yaptırım uygulamasına birçok siyasi partiden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" dedi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. New York yeniden tam karantina uygulamasına geçebilir

    New York
    Copyright: Getty Images

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette koronavirüs vakalarının hızla arttığını, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

    Blasio, "Mayıstan bu yana Koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz" dedi.

    New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.

    Öte yandan eyalette koronavirüs aşısının ilk dozu, bir sağlık çalışanına yapıldı.

    View more on twitter

  2. CHP: 2.5 milyar dolar yatırım yapılan S-400’ler kullanılır hale getirilmeli

    S-400
    Copyright: Getty Images

    CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

    Quote Message: Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama (CAATS 231) kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. *Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz."

    "Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmıştır" diyen Çeviköz, "Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" dedi.

    Quote Message: CHP olarak, bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceğimizi bildiriyoruz."
    View more on twitter
Yukarı dön