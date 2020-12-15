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CHP'den S-400 yaptırımlarına tepki: 'Savunma sistemi en kısa zamanda kullanılır hale getirilmeli'
ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden yaptırım uygulamasına birçok siyasi partiden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" dedi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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New York yeniden tam karantina uygulamasına geçebilir
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette koronavirüs vakalarının hızla arttığını, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.
Blasio, "Mayıstan bu yana Koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz" dedi.
New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.
Öte yandan eyalette koronavirüs aşısının ilk dozu, bir sağlık çalışanına yapıldı.
CHP: 2.5 milyar dolar yatırım yapılan S-400’ler kullanılır hale getirilmeli
CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmıştır" diyen Çeviköz, "Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" dedi.