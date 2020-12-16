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TTB: İki günde 11 sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Twitter hesabındaki paylaşımda, 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu. TTB, konuyla ilgili paylaşımında "Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz" etiketini kullandı. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İstanbul'da IŞİD operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik" çalışma başlattı.

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekiplerin, 18 şüpheliyi gözaltına aldığı ve adreslerde arama yaptığı açıklandı.

  2. Türkiye ile Ermenistan arasında sınır kapıları açılacak mı?

    Ece Göksedef

    BBC Türkçe

    Türkiye ile Ermenistan arasındaki Kars Doğu Kapı Sınır Kapısı

    Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerde "yeni bir döneme girilebileceği" mesajları veriliyor. BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Sözcüsü, olumlu adımlara kapıyı kapatmadı ancak "Verilen mesajlara değil, atılan adımlara bakıyoruz" diyerek Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin tutumunu eleştirdi. Peki uzun vadede kapıların açılması mümkün olur mu? Türk Dışişleri'ne ve Ermeni gazeteci Mark Grigoryan'a sorduk.

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  3. Türk Tabipleri Birliği: 14-15 Aralık'ta 11 sağlık çalışanı daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

    Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs kaynaklı olarak son 2 günde 11 sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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