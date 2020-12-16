TTB: İki günde 11 sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerde "yeni bir döneme girilebileceği" mesajları veriliyor. BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Ermenistan Dışişleri Sözcüsü, olumlu adımlara kapıyı kapatmadı ancak "Verilen mesajlara değil, atılan adımlara bakıyoruz" diyerek Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin tutumunu eleştirdi. Peki uzun vadede kapıların açılması mümkün olur mu? Türk Dışişleri'ne ve Ermeni gazeteci Mark Grigoryan'a sorduk.

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