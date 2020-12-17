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Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 araştırmaları için Çin’e ekip gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki uluslararası bir ekibin, koronavirüs salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacı ile Ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

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Canlı anlatım

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  1. ABD yaptırımlarının savunma sanayisine etkisi: 'Üretim ve ihracat olumsuz etkilenebilir'

    Özge Özdemir

    BBC Türkçe

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği ATAK adı verilen helikopterlerin motorları ABD'de yapılıyor

    ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını hafta başında açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın hedef alınması sebebiyle kimileri yaptırımları hafif olarak nitelendirse de savunma analistleri, Türkiye’de savunma sanayisi üretimi ve ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini aktardı.

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  2. WHO, koronavirüs araştırmaları için Çin’e ekip gönderecek

    Koronavirüs
    Copyright: Getty Images

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki uluslararası bir ekibin, koronavirüs salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacı ile Ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.

    WHO liderliğinde 12-15 uluslararası uzmandan oluşan ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve çalışmalar yapmak için salgının merkezi Wuhan'a gitmeye hazırlanıyor.

    Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin 6 haftalık bir görev için "yılbaşından hemen sonra" yola çıkacağını ifade etti.

    Çin geçtiğimiz günlerde, virüsün Wuhan'da keşfedilmeden önce yurtdışında var olduğunu öne sürerek, virüsün geçen yıl ithal dondurulmuş gıda ambalajları ile Avrupa'da dolaştığını iddia eden bilimsel makalelere atıfta bulunmuştu.

    Koronavirüs mutasyon geçirdi: İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon, Covid-19'un yayılma hızını artırmış olabilir - BBC News Türkçe

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