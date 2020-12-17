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Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 araştırmaları için Çin’e ekip gönderecek
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki uluslararası bir ekibin, koronavirüs salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacı ile Ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.
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ABD yaptırımlarının savunma sanayisine etkisi: 'Üretim ve ihracat olumsuz etkilenebilir'
Özge Özdemir
BBC Türkçe
ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını hafta başında açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın hedef alınması sebebiyle kimileri yaptırımları hafif olarak nitelendirse de savunma analistleri, Türkiye’de savunma sanayisi üretimi ve ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini aktardı.Daha fazla bilgi
WHO, koronavirüs araştırmaları için Çin’e ekip gönderecek
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki uluslararası bir ekibin, koronavirüs salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacı ile Ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.
WHO liderliğinde 12-15 uluslararası uzmandan oluşan ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve çalışmalar yapmak için salgının merkezi Wuhan'a gitmeye hazırlanıyor.
Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin 6 haftalık bir görev için "yılbaşından hemen sonra" yola çıkacağını ifade etti.
Çin geçtiğimiz günlerde, virüsün Wuhan'da keşfedilmeden önce yurtdışında var olduğunu öne sürerek, virüsün geçen yıl ithal dondurulmuş gıda ambalajları ile Avrupa'da dolaştığını iddia eden bilimsel makalelere atıfta bulunmuştu.
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