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Covid-19 aşısına ilişkin madde Resmi Gazete'de: 'Kapsamlı verilerin sağlanamadığı aşılar için acil kullanım onayı verilebilecek'
Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne "Acil Kullanım Onayı (AKO)" ile ilgili madde eklendi. Buna göre, "etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar" acil kullanım onayı verilebilecek. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi
Avrupa Birliği Konseyi, en son 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesinin son halini yayımladı.
Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında Mart ayında tamamen kapatılan AB sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.
AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.
Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi - BBC News Türkçe
Osman Kavala bugün hakim karşısına çıkıyor
Gezi Parkı davasından beraat ve tahliyesine karşın, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilen Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, bugün hakim karşısına çıkıyor.
Gezi olayları ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle 1 Kasım 2017'de tutuklanan Osman Kavala, 3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyor.
Dava öncesinde açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki kararının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, Kavala'nın tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
Osman Kavala'nın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi gündemine geliyor - BBC News Türkçe
Kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için 'acil kullanım onayı' verilebilecek
Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne "Acil Kullanım Onayı (AKO) ile ilgili madde" eklendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu maddeler yer aldı: