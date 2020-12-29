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Afyon'daki trafik kazasında, 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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Canlı anlatım

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  1. Afyon'daki trafik kazasında, 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

    kaza yapan araç
    Copyright: DHA

    Afyon'un Dinar ilçesinde bir ciple TIR'ın çarpıştığı kazada Vehbi ve Ayşe Özen çiftiyle Cemile Kılıçaslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Özen çiftinin 10 yaşındaki çocuğu Yağmur da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

    Aynı kazada TIR sürücüsü de yaralandı.

    Kaza, 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar'a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi.

    Murat Kaplan'ın kullandığı TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen'in kullandığı ciple kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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