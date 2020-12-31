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Yılbaşı gecesi öncesi İstanbul'da 14 farklı ilçede IŞİD operasyonları

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Canlı anlatım

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  1. Yılbaşı gecesi öncesi İstanbul'da 14 farklı ilçede IŞİD operasyonları

    Operasyon
    Copyright: DHA
    operasyon
    Copyright: DHA

    İstanbul'da 14 ilçede IŞİD örgütüyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 35 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

    Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı.

    Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı.

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih'teki tek katlı bir gecekonduydu. Gecekonduya giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Bu sırada sokakta da güvenlik önlemi alındı.

    Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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