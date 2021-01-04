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TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün Aralık 2020'ye ait aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Türkiye'de yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. TÜİK Aralık 2020 enflasyon verilerini açıklayacak

    Türkiye İstatistik Kurumu bugün Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak.

    Enflasyon Kasım’da yüzde 2,3 artarak yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon da Kasım'da yüzde 14,03’e yükselmişti. Yıllık tüketici enflasyonu en son Ağustos 2019’da bu seviyeleri görmüştü.

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