TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak.

Enflasyon Kasım’da yüzde 2,3 artarak yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon da Kasım'da yüzde 14,03’e yükselmişti. Yıllık tüketici enflasyonu en son Ağustos 2019’da bu seviyeleri görmüştü.