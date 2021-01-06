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Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili ilk duruşma yapılıyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen yıl yaşanan ve 7 işçinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Fabrika sahibi ve müdürünün de tutuklu yargılandığı davada şüpheliler hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması bugün yapılıyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor.
Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi ise yaralanmıştı.
Olayla ilgili, fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'un da aralarında yer aldığı 5'i tutuklu 7 kişi, ilk kez Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada, şüpheliler hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
Fabrika enkazındaki patlayıcıların imhası sırasında da 3 jandarma hayatını kaybetmişti.