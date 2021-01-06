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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili, fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'un da aralarında yer aldığı 5'i tutuklu 7 kişi, ilk kez Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada, şüpheliler hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Fabrika enkazındaki patlayıcıların imhası sırasında da 3 jandarma hayatını kaybetmişti.