Canlı
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanının yetkisinin sorgulanması, üniversite açısından sağlıklı değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası öğrencilerin sürdürdüğü protesto gösterileriyle ilgili konuştu. Türkiye ve dünyadan gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanının yetkisinin sorgulanması, üniversite açısından sağlıklı değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Üniversitelerde seçim yapılmasıyla ilgili kampanyalar üniversiteleri gereksiz yere politize eden, bölen kampanyalara dönüşüyor” dedi.
Kalın, Pazar akşamı CNN Türk’te katıldığı programda Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası öğrencilerin devam eden protestoları hakkında konuştu:
“Türkiye’de rektörlük seçimleri bir dönem denendi ancak bunun kendine göre birçok kusuru ortaya çıktı. Bugünkü modele geçilmesinin temel sebebi de üniversitelerdeki seçim sistemi tartışmalarını bir kenara koymaktı.
"Ben de büyük ihtimalle kapatacağım Whatsapp'ı"
Kalın, son dönemde Whatsapp uygulamasının bilgi paylaşmasıyla ilgili endişelenen kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmesiyle ilgili de “Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim. Bir Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor? Veya benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor?” ifadelerini kullandı.