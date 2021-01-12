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Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 100’ün üzerinde gözaltı kararı
Gülen yapılanmasına yönelik "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında, aralarında çok sayıda muvazzaf askerin de bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gün boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, canlı anlatım sayfamızda.
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WHO: Japonya’da mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Japonya’daki yetkililerin kendilerine ülkede koronavirüsün yeni bir varyantının tespit edildiğine yönelik bilgi verdiğini açıkladı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen dört kişide koronavirüsün yeni bir varyantına rastladıklarını duyurmuştu.
Bu varyantta, aralarında İngiltere ve Güney Afrika’da görülenler de dahil koronavirüsün 12 farklı mutasyona uğradığı tespit edildi.
WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında “Virüs ne kadar yayılırsa mutasyona uğrama ihtimali de o kadar artar” dedi.
WHO’nun üst düzey yetkililerinden Michael Ryan da, pazartesi akşamı mutasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada “Bu aslında maçın ikinci yarısında sahaya yedek oyuncu çıkarmak gibi. Oyunun kuralları değişmiyor, sizin yapmanız gerekenler de değişmiyor ama virüse yeni bir enerji katıyor. Rakip takım sahaya yeni oyuncu çıkardığı için şiniz zorlaşıyor ama kazanmak için yapmamız gerekenler aynı.” dedi.
İstanbul’da bir kadın çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü
İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde üç yaşındaki çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt adlı kadın, otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurt’un hayatını kaybettiğini belirtti.
Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Üç yaşındaki çocuk ise polis koruması altına alındı.
Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 100’ün üzerinde gözaltı kararı
Gülen yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 33 ilde eş zamanlı operasyonda birçok eve baskın düzenlendi.
Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen iki kişi gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı’na göre gözaltı kararı verilenlerin arasında çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticiler var.