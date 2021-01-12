Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda 100’ün üzerinde gözaltı kararı

Getty Images Copyright: Getty Images

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Japonya’daki yetkililerin kendilerine ülkede koronavirüsün yeni bir varyantının tespit edildiğine yönelik bilgi verdiğini açıkladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen dört kişide koronavirüsün yeni bir varyantına rastladıklarını duyurmuştu.

Bu varyantta, aralarında İngiltere ve Güney Afrika’da görülenler de dahil koronavirüsün 12 farklı mutasyona uğradığı tespit edildi.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında “Virüs ne kadar yayılırsa mutasyona uğrama ihtimali de o kadar artar” dedi.

WHO’nun üst düzey yetkililerinden Michael Ryan da, pazartesi akşamı mutasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada “Bu aslında maçın ikinci yarısında sahaya yedek oyuncu çıkarmak gibi. Oyunun kuralları değişmiyor, sizin yapmanız gerekenler de değişmiyor ama virüse yeni bir enerji katıyor. Rakip takım sahaya yeni oyuncu çıkardığı için şiniz zorlaşıyor ama kazanmak için yapmamız gerekenler aynı.” dedi.