İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili oldu

Salı akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar, Trakya, İstanbul geneli, Ege Bölgesi ve Antalya’da bazı yerlerde su baskınlarına ve trafikte yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış bu sabah da etkisini sürdürdü. Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.54'de yoğunluk yüzde 51'e ulaştı. Fırtınanın da etkisiyle Kadıköy’de bazı ağaçlar devrildi.

DHA Copyright: DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yağmur videosu paylaşarak "Seni çok özledik" ifadelerini kullandı:

Trakya’da yoğun yağışla birlikte fırtına da bazı ağaçların devrilmesine yol açtı. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması üzerine Tunca Nehri’nin su seviyesi de yükseldi ve alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı. Edirne’deki Sarayiçi bölgesinde birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanlara yardım etmek için çekiciler görevlendirildi.

Buca'da logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı. Taşkın sırasında derenin çevresindeki demir korkuluklar sökülerek, sokaklarda sürüklendi.

DHA Copyright: DHA

Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar ve kaldırımlar su altında kaldı. Rüzgar nedeniyle kent merkezinde eşyalar yollara uçtu.

Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış özellikle Kazdağları ve eteklerinde etkili oldu. Akçay ve Güre'de bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları su ile doldu. Edremit'te metrekareye 31 kilogram yağış düşerken, Kazdağları'nda ise metrekareye 63 kilogram yağış düştü.