Canlı

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde tutan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkili oldu. Türkiye ve dünyadan gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

    İstanbul'da kar
    Copyright: DHA

    İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde tutan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkili oldu.

    Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

    Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yukarı dön