İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

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İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde tutan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkili oldu.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.