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Bakan Selçuk: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam CNNTürk'te katıldığı programda 15 Şubat'ta okulların açılmasına ilişkin ilke kararının alındığını söyledi. Türkiye'de ve dünyada günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç'te yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının güvenli olduğunu açıkladı
Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla çok da bağlantılı olmadığını açıkladı.
Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, NYTimes'a yaptığı açıklamada, bu kişilerin çok ciddi hastalıklarının olduğunu ve aşı olmasalar da çok uzun bir süre daha yaşamalarının beklenmediğini söyledi.
Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, Covid-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.
Norveç, meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.
Özdağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “‘Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey’ dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de ‘üslubu dairesinde cevaplar verdim’ dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim” dedi.
Özdağ, Cuma günü Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Özdağ hastaneye kaldırıldı.
Bakan Selçuk: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam CNNTürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.