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Bakan Selçuk: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam CNNTürk'te katıldığı programda 15 Şubat'ta okulların açılmasına ilişkin ilke kararının alındığını söyledi. Türkiye'de ve dünyada günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç'te yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının güvenli olduğunu açıkladı

    PFIZER
    Copyright: AFP

    Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla çok da bağlantılı olmadığını açıkladı.

    Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, NYTimes'a yaptığı açıklamada, bu kişilerin çok ciddi hastalıklarının olduğunu ve aşı olmasalar da çok uzun bir süre daha yaşamalarının beklenmediğini söyledi.

    Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, Covid-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

    Norveç, meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

  2. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi

    OZDAG
    Copyright: DHA

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

    Özdağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “‘Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey’ dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de ‘üslubu dairesinde cevaplar verdim’ dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim” dedi.

    Özdağ, Cuma günü Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Özdağ hastaneye kaldırıldı.

  3. Bakan Selçuk: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldık

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam CNNTürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.

    zıya selcuk
    Copyright: DHA
    Quote Message: Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var.
    Quote Message: Bununla alakalı karar, eğer salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır eğer 'Tüm sınıflar aynı anda açılabilir' ise, ki dünyaya baktığımızda şu anda tüm sınıfları tam zamanlı olarak her gün okula gitmesinin henüz olası olmadığını görüyoruz. O zaman bizim başka ne senaryomuz vardı? İki gün iki gün vardı, sınıf seviyeleri vardı. Bu sınıf seviyelerinde belirli sınıflar ki literatüre baktığımızda dünyada küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Başka sağlık faktörleriyle de ilgili. Başka hastalıkları varsa, kronik rahatsızlıkları varsa ona da bağlı olmakla beraber bizim hala gördüğümüz tablo şu; hiç açılmayan sınıflarımız vardı. Bu sınıflar 7 ve 10. sınıflarla ilgili... Bunları aslında öncelikli olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Küçük yaşları dikkat alanımızda tutuyoruz. Meslek liselilerin özellikle stajlarını ve uygulamalarını dikkat alanında tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız da var, öğretmenleriyle yüz yüze çalışmak istiyorlar. Kısa süreli de olsa. Onlarla ilgili birtakım senaryolarımız var. Salgının seyrine bağlı olarak Bilim Kurulu'yla yapacağımız görüşmelere bağlı olarak da bunlardan hangisinin hayata geçeceğini de yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz.
    Quote Message: İlkokul ve orta okullarda yüz yüze sınav yapmayacağız. Aslında yapmayı planladık. Öğrencilerimizin yüzde 40'ına da bu sınavı uyguladık. Fakat geri kalan yüzde 60'lık kısım da tam sınava girecekken okulların tekrar kapanması söz konusu oldu. Daha sonra 25 Aralık'ta ilan ettik. 'İlkokullarımız ve orta okullarımız, sınava girmeksiniz karnelerini dijital olarak alacak.' dedik. 'Liselilerimiz de 15 Şubat'tan sonra kalan sınavlarını yapacaklar.' dedik. Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı velilerimiz haklı olarak 'Bizim çocuklarımız sınava girdiler. Notlarını aldılar. Sınava giremeyenler kanaat notu, katılım puanı, performans ve proje gibi hususlardan puan aldı. Bu puanlar aynı değil. Benim çocuğum da performanstan alsın.' dedi. Çok haklı olarak. Biz de seçenek sunduk. Yoksa değişiklik yok. Sadece isteyen veliler kendi çocukları için, sınavda puan alsın ya da almasın gibi kanaat ortaya koyabilir. Böyle bir seçenek.
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