Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de aşılanan kişilerin sayısı 1.2 milyonu geçti

EPA Copyright: EPA

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ocak verilerine göre Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 140 kişi daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısı 5.277, hasta sayısı 684 oldu.

Toplam can kaybı 25.073’e, toplam vaka sayısı da 2.429.605’e çıktı. Toplam ağır hasta sayısı da 1.905 olarak kaydedildi.

25 Ocak Pazartesi sabahı itibariyle de toplam aşılanan kişi sayısı 1.244.668 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde aşılananların anlık takip edildiği bir sistem de getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ocak tarihli Twitter mesajında “En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu” dedi.

Bakan ayrıca, Pazartesi sabah itibariyle 6.5 milyon doz Covid-19 aşısının daha Türkiye’de olacağını duyurdu.