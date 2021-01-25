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Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de aşılanan kişilerin sayısı 1.2 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesine göre Türkiye'de Pazartesi sabah itibariyle aşılananların sayısı 1 milyon 244 bini geçti. Siteye aşılanma sayısının anlık takip edildiği bir sistem getirildi. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
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6.5 milyon doz CoronaVac aşısı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Çin'den sipariş edilen Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak TSİ 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
DHA'nın haberine göre aşılar başka bir uçağa yüklenerek Ankara'ya götürülecek.
Türkiye, CoronaVac'tan 50 milyon doz sipariş etmişti.
CoronaVac hakkında neler biliniyor?
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de aşılananların sayısı 1.2 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ocak verilerine göre Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 140 kişi daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısı 5.277, hasta sayısı 684 oldu.
Toplam can kaybı 25.073’e, toplam vaka sayısı da 2.429.605’e çıktı. Toplam ağır hasta sayısı da 1.905 olarak kaydedildi.
25 Ocak Pazartesi sabahı itibariyle de toplam aşılanan kişi sayısı 1.244.668 oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde aşılananların anlık takip edildiği bir sistem de getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ocak tarihli Twitter mesajında “En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu” dedi.
Bakan ayrıca, Pazartesi sabah itibariyle 6.5 milyon doz Covid-19 aşısının daha Türkiye’de olacağını duyurdu.